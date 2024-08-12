Açık 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.08.2024 21:45

5 ülkeden ortak 'Gazze' çağrısı

Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması için ortak açıklama yapan ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, "Kaybedecek daha fazla zaman kalmadı, tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli" çağrısında bulundu.

5 ülkeden ortak 'Gazze' çağrısı

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, ortak bir yazılı açıklama yaparak, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması ve Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını istedi.

Orta Doğu'da tansiyonun düşmesine ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasına tam destek verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkan Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim'in, mümkün olan en kısa zamanda ateşkes anlaşmasının tamamlanması için müzakerelerin bu hafta yeniden başlamasına yönelik çağrısına destek veriyoruz ve kaybedecek daha fazla zaman kalmadığını vurguluyoruz. Tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli."

Açıklamada, İsrail'in İran karşısında kendini savunmasına tüm desteğin devam edeceği aktarılarak, "İran'a İsrail'e yönelik askeri saldırı tehditlerine son vermesi çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bu tür bir saldırının bölgesel güvenlik üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağının altı çizildi.

ABD'nin iki yüzü: Bir yandan İsrail'e yardım, bir yandan ateşkes çağrısı

Gazze'de ateşkes için çağrıda bulunan ABD yönetimi, geçen hafta İsrail'e 3,5 milyar dolarlık askeri yardıma onay vermiş, söz konusu adım ABD içinde ve uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail ordusu 10 Ağustos'ta, Gazze kentindeki Derac Mahallesi'nde binlerce sivilin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na Filistinliler sabah namazı için avluda toplandığı sırada hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, en az 100 Filistinli feci biçimde yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
ABD Almanya Filistin - İsrail Çatışması Fransa Gazze İngiltere İsrail İtalya
Sıradaki Haber
BM: İsrail'in okul saldırısı esnasında insanlar sabah namazını kılıyordu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:30
Oynadığı oyununun etkisinde kalarak 5 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
21:40
Tuzla'daki göçük soruşturması: Müteahhit tutuklandı
22:04
Türkiye'den Yunanistan'a yardım: 2 uçak ve 1 helikopter gönderilecek
21:20
BM: İsrail'in okul saldırısı esnasında insanlar sabah namazını kılıyordu
20:30
AK Parti ekim ayında yeni anayasa çalışmalarına başlayacak
20:19
Kayseri'de apartmanda yangın: 8 kişi dumandan etkilendi
Katil İsrail'in sistematik silahı: Göç zulmü
Katil İsrail'in sistematik silahı: Göç zulmü
FOTO FOKUS
Tartıştığı grubun üzerine aracını sürüp kaçtı
Tartıştığı grubun üzerine aracını sürüp kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ