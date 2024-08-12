Katil İsrail, Gazze'de son 48 saatte 142 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 311 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 142 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 39 bin 897'ye, yaralı sayısının da 92 bin 152'ye yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca soykırımcı İsrail savaş uçaklarının 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Tabiin Okulu'nda gerçekleştirdiği katliamın kurbanlarından kimliği tespit edilemeyen ölü ve yaralıların bu sayıya dahil edilmediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.