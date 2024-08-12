Sosyal medya şiddeti körükledi: İngiltere denetimi artırdı

Saldırılar, yağmalar, polise mukavemet...

İngiltere sokakları aşırı sağcıların şiddet eylemleri ile karıştı. Çıkan olaylarda sosyal medyanın rolü, adalet sistemine yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.

İngiltere'de olayların fitilini Southport’ta 3 kız çocuğunun bıçaklanması ateşledi.

Saldırganın Müslüman bir genç olduğu yalanı sosyal medyada yayıldı. Olayın dezenformasyon olduğu ortaya çıktı ancak ülkedeki aşırı sağcılar sokakları günlerce terörize etti.

2011'den bu yana en büyük sokak çatışmaları yaşandı. 700’den fazla kişi gözaltına alındı. Tutuklu sayısı da 350’yi geçti.

İngiltere'deki aşırı sağcı sokak olaylarının ateşi şimdilik düştü.

Ancak yaşananlar ülkedeki adalet sisteminin yetersizliğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, halkın polis ve yasalara olan saygısının kaybolduğunu söyledi.

Sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin bu şiddeti körüklediğini vurguladı.

İngiliz Bakan, yalan haberlerin yayılmasını önlemek için sosyal medya şirketlerine yönelik kuralların sıkılaştırılabileceğini açıkladı.

İngiltere Adalet Bakanı Shabana Mahmood da şiddet olaylarının zaten kötü durumda olan adalet sistemini daha da zorlayacağını söyledi.