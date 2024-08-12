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Yaşam
TRT Haber 12.08.2024 11:42

Uluslararası Gençlik Günü: Türkiye'de genç nüfusun potansiyeli

Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında Uluslararası Gençlik Günü ilan edilen 12 Ağustos, gençlerin toplumsal, ekonomik ve kültürel katkılarını kutlamak ve onları desteklemek için fırsat sunuyor.

Uluslararası Gençlik Günü: Türkiye'de genç nüfusun potansiyeli

2024 Uluslararası Gençlik Günü'nün teması, "Tıklamalardan İlerlemeye: Sürdürülebilir Kalkınma için Gençlerin Dijital Yolları" olarak belirlendi. Bu tema, gençlerin dijital teknolojileri kullanarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada oynadıkları önemli rolü vurguluyor. Dijital yeniliklere liderlik etmeleri ve bu alanda çözümler geliştirmeleri, bu yılki çalışmaların merkezinde yer alıyor. Peki Türkiye'deki gençliğin potansiyeli ne? İşte TÜİK verilerine göre ülkemizdeki gençler...

Türkiye'de genç nüfus

Türkiye nüfusunun yüzde 15,1'ini gençler oluşturuyor. Bu oran, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377. 15-24 yaş grubundaki genç nüfus ise 12 milyon 872 bin 39.

AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında genç nüfus ortalaması bu ülkelerde yüzde 10,6 olarak görülüyor.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il: Hakkari

ADNKS sonuçlarına göre, 2023 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,5 ile Hakkari oldu.

Hakkari'yi, yüzde 21,1 ile Şırnak ve Siirt, yüzde 20,2 ile Bayburt izledi.

İnternet kullanan gençlerin oranı yüzde 97,5

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, internet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2022 yılında yüzde 96,9 iken, 2023'te bu oran yüzde 97,5'e yükseldi.

İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2022 yılında yüzde 97,6 iken 2023 yılında yüzde 98,4'e yükseldi.

Genç kadınlarda ise 2022 yılında yüzde 96,1 olan bu oran 2023'te yüzde 96,6 oldu.

Gençlerin dijital becerileri ve e-Ticaret kullanımı

2023 yılında yapılan Dijital Beceriler Araştırması sonuçlarına göre, 16-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 78'i dijital becerilerde kendini yeterli görüyor.

Gençler arasında en yaygın dijital beceriler arasında; bilgi arama, çevrim içi işlemler yapma ve dijital içerik üretme bulunuyor. Ayrıca, gençlerin yüzde 60'ı internet üzerinden alışveriş yaptığını söylüyor.

Gençlerin sosyal medya kullanımı ve etkileşimleri

TÜİK’in Sosyal Medya Kullanım Araştırması'na göre, 2023 yılında gençlerin yüzde 93'ü sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanıyor.

Yüzde 70'i sosyal medya üzerinden haberleri takip ederken, yüzde 68'i bu platformlar aracılığıyla yeni beceriler öğrenmeye çalışıyor.

Ayrıca, gençlerin yüzde 55'i sosyal medya üzerinden toplumsal konularda aktif olarak görüş belirtiyor veya kampanyalara katılıyor.

Gençlerin yüzde 65,5'i aldığı eğitimden memnun

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 2023 yılında gençlerin yüzde 65,5'i aldığı eğitimden memnun olduğunu belirtiyor.

Bu oran genç erkeklerde yüzde 62,1 iken, genç kadınlarda yüzde 69,2 olarak kaydedildi.

Genç nüfusun obezite oranı arttı

Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 2019 yılında genç nüfusun obezite oranı yüzde 4,6 iken, bu oran 2022 yılında yüzde 5,0'a yükseldi.

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