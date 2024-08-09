Nostaljik tabelalar yeniden hayat buluyor

İnsanlar bir dükkanın önünden geçtiğinde göze çarpan ilk detay o dükkanın tabelası oluyor. Kimi detaylı kimi sade olsa da, dükkanın karakterini kapısında asılı duran tabela yansıtıyor.

Grafik Tasarımcı Bürkan Özkan da işte bu gerçekten yola çıkarak, unutulmuş bir mesleği günümüze ltaşıyor. İnsanları geçmişe götüren nostaljik tabelaları atölyesinde tasarlıyor...

İlk intiba önemli

Özkan el yapımı tabelalar tasarlamaya, çalıştığı reklam ajanlarındaki çalışmaların tamamen dijitale kaydığını fark etmesiyle başladığını anlatıyor.

Balat’taki atölyesinde kişiye özel tabelalar hazırlayan Özkan, snatını ve yaratıcılığını bu tabelalara yansıtıyor.

İlk başlarda tek tük siparişler aldığını söyleyen Bürkan Özkan zaman içinde sanatının daha çok kişiye ulaştığını söylüyor.

“Önce hediye olarak birkaç arkadaşıma boyama yaptım. Ardından sandalye, bavul derken dükkanlardan tabela talepleri gelmeye başladı. İki buçuk, üç sene sonra ise ben bunu gerçek bir iş olarak yapmaya başladım”.

Özkan, müşterilerine yaptığı işin inceliklerini de anlatıyor... Bu detaylı açıklamalar, sanatın arkasındaki süreci ve emeği daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor.

İnsanların bu işin teknikniğini bilmedikleri için yapılış şekline çok şaşırdıklarını söylüyor. Zira boyama ve tabela yapımı gibi işlemler, sadece estetik değil, aynı zamanda teknik beceri ve yaratıcılık gerektiriyor.

"Geçmişin izlerini taşıyorlar"

Özkan, insanların dükkan tabelalarına daha fazla özen göstermesi gerektiğini vurguluyor.

"İlk izlenim, bir tanışmadaki ilk algı gibi önemlidir. Bir kebapçı tabelası gibi görünen bir kafe veya bir kuyumcu tabelası gibi görünen bir restoran tabelası düşünün. İnsanlar sadece biraz geçmişe dönüp o yıllarda yapılan çalışmaları incelesinler. Bu sayede farklılaşabilirler" diyor.

Nostaljik tabelalar, bir yandan geçmişe duyulan özlemi yansıtırken, diğer yandan da işletmelere benzersiz bir kimlik kazandırıyor. Bu tabelalar, eski dönemlerin estetiğini modern dünyanın hızına uyarlayarak, mekanlara sıcak ve samimi bir hava katıyor.

Bugünün hızlı tüketim dünyasında, geçmişin izlerini taşıyan bir tabela, müşterilere yalnızca bir ürün veya hizmet değil, aynı zamanda bir hikaye de sunuyor.

Özkan’ın dediği gibi, geçmişe bakarak ilham almak, hem özgünlük yaratma hem de kalıcı bir etki bırakma adına önemli bir adım olabilir.