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Dünya
The Independent, AA 08.08.2024 12:31

İngiltere'de sosyal medya kullanıcılarına "paylaştıklarınıza dikkat edin" uyarısı

İngiltere'de Kamu Savcılığı Direktörü Stephen Parkinson, sosyal medyada nefret mesajı ve tehdit içerikli paylaşımda bulunanları "dava edilebilirsiniz" diyerek ikaz etti.

İngiltere'de sosyal medya kullanıcılarına "paylaştıklarınıza dikkat edin" uyarısı
[Fotograf: AA]

Parkinson, "Sosyal medyada nefret dolu veya tehdit edici eylemlerde bulunan herkes, sokaklarımızdaki şiddet dolu kargaşaya potansiyel olarak katkıda bulunuyor." dedi.

Kamu Savcılığı Direktörü Parkinson, "Yanlış, tehdit edici veya ırksal/dini nefreti körükleyen bir mesajı yeniden paylaşırsanız, tekrarlarsanız veya yaygınlaştırırsanız suç işliyor olabilirsiniz. Çevrim içi ortamda söylediklerinize ve paylaştıklarınıza dikkat edin, aksi takdirde dava edilebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İnternette ırkçı nefret söyleminde bulunan iki kişiye dava açtıklarını belirten Parkinson, "Bir şeyi retweet ederseniz, onu yeniden yayınlıyorsunuz demektir. Tek görevi interneti ve sosyal medyayı taramak olan özel polis memurlarımız var. Odaklandıkları şey bu." diye konuştu.

İngiltere'deki olaylar

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport İslam Toplumu Camii'ne taşlı saldırı düzenledi. Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar, çok sayıda polisin yaralanmasına neden olurken polis minibüsünü de ateşe verdi. Southport'taki olaylar nedeniyle 53 polis ve 3 polis köpeği yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Aşırı sağcı şiddet olayları, 2 Ağustos'ta ülkenin doğu kıyısındaki Sunderland'e sıçradı. Kentteki "Masjid-e Anwaar-e Madinah" Camii'nin dışında toplanan aşırı sağcı kalabalık polisle çatıştı. Kalabalık, kentteki polis karakolunu ateşe verirken bazı kamu kuruluşlarını da yakmak istedi. Yaşananlar nedeniyle 3 polisin yaralandığı kentte 10 aşırı sağcı gözaltına alındı.

Sunderland'le aynı gün Hartlepool, Liverpool, Glasgow ve Dover'de de aşırı sağcılar, kent meydanlarında ve camilerin önlerinde toplandı.

3 Ağustos'ta Bristol, Hull, Blackpool, Stoke-on-Trent ve Blackburn'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 İngiliz kentiyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki 4 farklı noktada aşırı sağcılar sokaklara indi. Bu kentlerde göçmenlere ait iş yerleri, camiler, polis araçları ve çevik kuvvet memurlarına saldıran 92 aşırı sağcı gözaltına alındı.

4 Ağustos'ta Weymouth, Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, yine göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef aldı. Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde bir araya gelen aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye gibi yabancı maddeler attı.

Bu kentlerde aşırı sağcılar, yer yer karşıt görüşlü gruplar, dini ve ticari yapıları korumaya çalışanlarla da karşı karşıya geldi. Özellikle Hull ve Stoke-on-Trent'te iki aşırı sağcının bıçaklandığı haberi, olayların şiddetlenmesine neden olurken polis, bu haberlerin yalan olduğunu duyurdu. Blackpool ve Manchester'da eylemlerin sona ermesi çağrısı yapan polis, yeniden toplanmayı da yasakladı.

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