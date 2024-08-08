İşgalci İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail askerleri Kalkilya, Cenin, Tulkerim ve Nablus, Ramallah, Beytüllahim ve El Halil kentlerine baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de İsrail askerleri Kalkilya'daki baskınında açtığı ateşle 2 Filistinliyi yaraladı.

Yaralanan Filistinlilerden birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Kalkilya Devlet Hastanesindeki sağlık personelinin işgal kurşunlarıyla sırttan ağır, bacaktan ise orta dereceli yaralanmayla mücadele ettiği" bilgisi verildi.

Öte yandan İsrail askerlerinin Kalkilya baskınında Filistinli gruplarla silahlı çatışmalar çıktığı ve İsrail güçlerinin çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenlediği duyuruldu.

Fetih hareketine bağlı El-Aksa Şehitleri Tugaylarından yapılan açıklamada ise "Mücahitlerimiz, Kalkilya kentine yönelik baskın sırasında işgal güçlerini gerçek mermilerle hedef almayı başardı." ifadesine yer verildi.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun kentin Azun ve Hable kasabalarına yaptığı baskında en az 2 kişiyi gözaltına aldığını ayrıca Cenin, Tulkerim ve Ramallah kentinde de bazı kişileri gözaltına aldığını aktardı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin kesin sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 10 bine ulaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 620 Filistinli hayatını kaybetti.