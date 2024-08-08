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Dünya
AA 08.08.2024 09:50

Katil İsrail'in Gazze'de 2 evi hedef aldığı saldırıda 6 Filistinli öldü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 2 evi hedef aldığı hava saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'de 2 evi hedef aldığı saldırıda 6 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Gazze kentinin orta kesimdeki Sahabe bölgesinde yer alan Yermuk Stadyumu yakınlarındaki "Şeldan" ailesine ait bir evi bombaladı.

Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda "Reyyan" ailesinin evini hedef alan saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 677 Filistinlinin öldüğünü, 91 bin 645 Filistinlinin yaralandığını bildirilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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