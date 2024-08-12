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Dünya
TRT Haber 12.08.2024 17:27

Ukrayna ordusu sınırın 12 kilometre içine girdi

Ukrayna, Rusya topraklarında 12 kilometre içeri girdi, 28 yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin bu saldırıya karşılık vereceğini söyledi. Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde çıkan yangına ilişkin de Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı suçlama trafiği yaşandı.

Ukrayna bir süredir savaşı Rus topraklarına taşımaya çalışıyor. Bunun için de başta Kursk olmak üzere sınıra yakın bölgelerde operasyonlar düzenliyor.

Kursk Valisi Aleksey Smirnov'un açıklamasına göre Ukrayna ordusu sınırın 12 kilometre kadar içine girmiş durumda, 40 kilometre genişliğindeki bir alanda da çatışmalar yaşanıyor.

"Bölgedeki durum zor"

76 bin kişinin tahliye edildiği bölgeye ilişkin vali, "durum zor" ifadesini kullandı. 28 yerleşim biriminin Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu söyledi.

Vali, Ukrayna'nın kimyasal silah kullandığını da iddia etti. Belgorod'un Krasnoyarujskiy bölgesi için de tahliye emri verildi, 11 bin kişi bölgeden ayrıldı.

"Rusya bu saldırıya karşılık verecek"

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki operasyonlarını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev'in müzakere pozisyonunu iyileştirmeye çalıştığını söyledi. "Rusya Ukrayna'nın saldırısına karşılık verecek" dedi.

Rusya: Ukrayna saldırısında Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı
Rusya: Ukrayna saldırısında Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı

Bölgedeki bir diğer sıcak gelişme de Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde çıkan yangın, soğutma kulesinin hasar gördüğü yangın söndürüldü.

Rusya'dan çelişkili açıklamalar

Moskova yangınla ilgili Kiev'i suçlarken çelişkili açıklamalar geldi.

İlhak edilen Zaporijya'ya atanan sözde vali, yangına Ukrayna'nın top atışlarının yol açtığını söyledi. Santral sözcüsü ise saldırının Ukrayna'ya ait İHA'lar ile gerçekleştiğini öne sürdü.

Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik suçlaması ise bizzat Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den geldi.
Zelenskiy, Rusya'nın çıkardığı yangın sonrasında, santralde radyasyon göstergelerinin normal olduğunu açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da, santralde nükleer güvenlik açısından tehlike bulunmadığını duyurdu. 

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