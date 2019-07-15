15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, darbe girişiminde şehit olanları anmak ve darbe girişimini kınamak amacıyla ellerindeki Türk bayraklarıyla bir araya gelen grup, Golden Gate Köprüsü'nden geçiş yaptı.

Etkinliğe, eyaletin farklı üniversitelerinde çalışan Türk akademisyenler ile Türk öğrenciler de katıldı.

Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hasan Demirci, ''Türk milletine kimse pranga vuramaz. F-16 uçaklarına 'senin yakıtın bitecek elbet' diyen, tankın altına yatan, üstünden tank geçtikten sonra tekrar arkasından gelen tankın önüne de tekrar korkmadan çıkan aslanlar oldukça kimse bu aziz millete diz çöktüremez.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA