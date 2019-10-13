Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Telabyad'ın batısında yer alan ve ilçe merkezine en yakın köy olan Abatin Köyü de terörden arındırıldı.

Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar ve Tel Halef köyleri ile Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Halave köyü YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılmıştı.

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyleri de , YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Böylece harekatta, YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 15 oldu.

SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor ve arama tarama faaliyeti yürütüyor.

Kaynak: TRT Haber