Dünya
Afganistan'da 16 DEAŞ üyesi öldürüldü13 Ekim 2019 Pazar 11:27 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 11:41
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 16 DEAŞ üyesi öldürüldü.
Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Favad Aman, Nangarhar'ın Paçiragam ilçesinde DEAŞ'a karşı hava operasyonu düzenlendiğini belirtti.
Saldırıda 16 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Aman, operasyonun sürdüğünü kaydetti.
Öte yandan, Nangarhar valiliği, DEAŞ eğitim kamplarının bulunduğu Paçiragam'ın yüzde 90'ının örgütten temizlendiğini açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler: Nangarhar Favad Aman DEAŞ Afganistan