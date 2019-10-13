Dünya

Japonya'yı vuran Hagibis tayfunu yıktı geçti

13 Ekim 2019 Pazar 11:48 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 12:04

Japonya'da dün etkili olan Hagibis tayfununda 19 kişi hayatını kaybetti. 400 bin evde elektrik kesintisi yaşandı. Bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi.

[Fotoğraf: AFP]