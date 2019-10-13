Japonya'yı vuran Hagibis tayfunu yıktı geçti13 Ekim 2019 Pazar 11:48 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 12:04
Japonya'da dün etkili olan Hagibis tayfununda 19 kişi hayatını kaybetti. 400 bin evde elektrik kesintisi yaşandı. Bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi.
Japonya'da dün 6 bölgede etkili olan Hagibis tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Yaklaşık 100 kişinin yaralandığı tayfunda kaybolan 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Tokyo itfaiyesi, 70 yaşlarında bir kadının, kurtarma helikopterinden düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ülke genelinde bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi. 400 bin evde elektrik kesintisi yaşandı. Hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle, 6 milyondan fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı.
Başkent Tokyo ve 6 vilayette acil durum ilan edildi.
Afetten etkilenen bölgelere helikopter ve kurtarma botları sevk edildi. 27 bin kişilik asker ve kurtarma gücü seferber edildi.
Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu iptal edildi.
Tayfunun gün içerisinde etkisini azaltıp Japon takımadalarından uzaklaşması bekleniyor.
Bölgede 1958 yılında benzer şiddette bir tayfun etkili olmuş, bin 200'ün üzerinde can kaybı meydana gelmişti.
Kaynak: TRT Haber