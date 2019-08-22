Denizaltı araştırmacıları, Titanic'in gelecekteki 3B modelleri için veri toplamak amacıyla artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik modellemeleri için özel olarak tasarlanan kameralarla geminin yeni görüntülerini çekti.

Kanada'daki Newfoundland'in 600 kilometre açığında bulunan ve 14 yıl boyunca tamamen karanlıkta kalan Titanic'in okyanus akıntıları, tuzlu su ve demir yiyen bakteriler nedeniyle yok olmaya başladığı açıklandı.

Kitaplara, filmlere ve sergilere konu olan Titanic faciası hala hafızalarda tazeliğini koruyor. Batmaz denilen Titanic, 1912 yılı Nisan ayında ilk seferinde bir buzdağına çarparak, Atlantik okyanusuna gömülmüştü. Faciada bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters