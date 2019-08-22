Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde yaşandı.

Büyük Okyanus üzerinde seyreden bir uçağın motoru arıza yaptı. Bu sırada başka bir uçağın pilotu kayıttaydı.

Pilot ve arkadaşı uçaktan yara almadan kurtuldu. Ancak bu kez okyanusun ortasında zorlu bir bekleyiş başladı.

Yanlarına ihtiyaç duydukları malzemeleri almayı başaran iki arkadaş, o anları kaydetti.

Bölgeye kurtarma helikopteri gitti.

Ekipler, 40 dakika hayat mücadelesi veren iki arkadaşı kurtardı.

Yine ABD'de Oroville Havaalanı'nda, küçük bir uçak kalkış sırasında alev aldı.

Uçaktaki 10 kişi kurtuldu. Uçak ise yangının ardından hurdaya döndü.

Kaynak: TRT Haber