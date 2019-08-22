Fransa'nın güneş enerjili otoyol projesinde hayaller suya düştü.

"Solar otoyol", 2016'da, dönemin Çevre Bakanı Segolene Royal tarafından törenle açıldı.

Güneş enerjisi panelleri, Normandiya bölgesindeki Tourouvre-au-Perchekasabasında 1 kilometrelik yola döşendi.

Civardaki evlerin ve yolun aydınlatılmasının yanı sıra elektrikli araçların şarj edilmesi için kullanılması amaçlanıyordu. Ancak proje, beklentiyi karşılayamadı.

Asfaltı kaplayan paneller, üzerinden geçen ağır taşıtların yükünü kaldıramadı.

Yolda yer yer parçalanmalar, çökmeler meydana geldi. Düşen yapraklar nedeniyle panel araları tıkandı.

Fırtınalı havalarda rüzgarın şiddetiyle bazı paneller de yerlerinden söküldü. Sürüş sırasında aşırı gürültüye yol açması da bir başka eleştiri konusu oldu.

En önemlisi de, paneller, projenin yeri doğru seçilmediği için hedeflendiği oranda güneş enerjisi toplayamadı.

Peş peşe oluşan hasarlar zaten verimsiz olan projenin maliyetini artırdı.

Bu durum 3 yıllık süreçte hükümetin bütçesinde büyük kayba yol açtı.

Sonunda ise, bin kilometrelik asfaltı kaplaması planlanan solar otoyol, fiyasko yorumları aldı.

"İşe yaraması için, üzerinden araç geçmemesi gerekiyor" bile denildi.

Yetkililer projenin şimdilik askıya alındığını, iyileştirme çalışmalarının ardından yeniden hayata geçirileceğini duyurdu.

Dünya genelinde, çoğu Fransa'da olan, 45 farklı solar otoyol projesi bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber