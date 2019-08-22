Gündem

Esed rejiminden TSK gözlem noktasına taciz atışı

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:41 - Son Güncelleme 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:54

Esed rejimi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 8 nolu gözlem noktasına taciz atışı yaptı. Atış sonrası herhangi bir hasar oluşmadı.

Suriye'de Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in güneydoğusundaki Maaretinuman ilçesinde yer alan TSK'nın 8 nolu gözlem noktasının yakınına ağır makineli tüfeklerle ateş etti. Atış neticesinde herhangi bir hasar oluşmadı. 10 gündür saldırılar devam ediyor Sirman bölgesindeki 8 nolu nokta, rejimin dün kuşatmaya aldığı Han Şeyhun ilçesinin kuzeyinde bulunuyor. Rejim, Rusya'nın ve İran destekli yabancı terörist grupların yardımıyla son 10 gündür İdlib'in güneyinde ilerliyor. Söz konusu bölgeden 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana 1 milyona yakın sivil Suriye-Türkiye sınırı hattına göç etti. 19 Ağustos'ta saldırı düzenlemişlerdi Yerel kaynaklar, saldırıların Maaretinuman ve Serakib ilçelerine yayılması halinde yerinden edilenlerin sayısının 1,5 milyona ulaşabileceğini belirtiyor. Rejim, 19 Ağustos'ta 8 nolu noktanın güneyindeki Morik'te bulunan 9 nolu noktaya intikal esnasında TSK konvoyuna hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştı. MSB: İdlib'de konvoyumuza hava saldırısı düzenlendi, 3 sivil hayatını kaybetti Kaynak: AA Etiketler: tsk suriye son dakika esed'den tsk'ya taciz atışı Esed

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.