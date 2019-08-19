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MSB: İdlib'de konvoyumuza hava saldırısı düzenlendi, 3 sivil hayatını kaybetti
19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:22 - Son Güncelleme 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:36
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır." denildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında askeri konvoya hava saldırısı düzenlendi.
Saldırı sonucu 3 sivil öldü 12 sivil yaralandı.
"Mevcut anlaşmalara aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz"
Açıklamada, "Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki iş birliği ve diyaloga aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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