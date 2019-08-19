Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında askeri konvoya hava saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu 3 sivil öldü 12 sivil yaralandı.

"Mevcut anlaşmalara aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Açıklamada, "Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki iş birliği ve diyaloga aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." denildi.

Kaynak: AA