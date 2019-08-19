İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari, Van ve Şırnak'ta; Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli, Faraşin, Kato Marinos, Yalınca, barınma alanlarında faaliyet gösterdiği değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü yapmak maksadıyla icra edilen "Kıran Operasyonu"nun 18 Ağustos 2019 tarihinde başladığı belirtildi.

Terör örgütü PKK'ya karşı 129 timin katılımıyla Kıran Operasyonu başlatıldı.https://t.co/TxlTmkyYkP pic.twitter.com/D0DAIQx9OS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 19, 2019

Hakkari, Van ve Şırnak İl Komutanlıklarının ortak katılımı ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in sevk ve idare ettiği, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın Operasyon Komutanı olduğu, Hakkari ilinde Tuğgeneral Nuri Öztürk'ün, Van ilinde Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ın, Şırnak ilinde ise Albay Tahsin Saruhan'ın arazide Operasyon Komutanı olarak görev yaptığı operasyon kapsamında, jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan toplam 129 operasyonel tim görev aldı.

Yayla ve meralar kontrol ediliyor

Operasyon kapsamında şu ana kadar Hakkari'de Berçelan, İğdeli (Sergeldi), Seyitli, Güzelhatun (Ördekli), Hacıato, Kaval, Çaltepe, Kavaklı, Keftan, Ülebera, Çelki, Gulki, Kanikil, Mendi, Samura (Ceylanlı), Melih, Ger, Dilekli (Oğul) yaylaları ile Şive ve Bire meraları kontrol edildi.

Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli barınma alanlarında 15 mağara ve sığınak imha edildi.

Şırnak'ta Faraşin, Doğanyol, Genyasuri, Cevizdibi, Cemilağa, Laliş yaylalarında ise teröristlerin yakalanmasına yönelik arama faaliyeti yürütüldü.

Faraşin, Kato Marinos, Çoban Dağı ve Türemiş Dağı bölgelerinde 12 mağara ve sığınak imha edilirken Van'da Yalıncak Yaylası, Çetkeli, Tanbilik, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Erkinus, Şeyhmunilis ve Nebirnav yaylalarında ekipler teröristlerin barınma ihtimali bulunan yerleri tek tek kontrol etti.

Bulgurlu Dağı, Yalıncakyayla, Topçudeğirmeni Yaylası, Kevipir Tepe bölgelerinde 16 mağara/sığınak imha edildi.

43 mağara/sığınak imha edildi

Tüm operasyon bölgesinde tespit edilen mağara/sığınak içerisinde bulunan ve bölücü terör örgütü mensuplarına ait muhtelif yaşam malzemeleri kullanılamaz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca şu ana kadar toplam 43 mağara/sığınağın imha edildiği operasyonlara bölgede bulunan teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar kararlıkla devam edileceği bildirildi.

Kaynak: TRT Haber / AA