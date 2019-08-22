Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bu uçaklarla kim uçmak istiyorsa uçsun, benim teşkilatım uçmak istemiyor."

[THK Yangın söndürme uçakları] Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bu uçaklarla kim uçmak istiyorsa uçsun benim teşkilatım uçmak istemiyor.https://t.co/7epOPs31t0 pic.twitter.com/jXYSHZH5NM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2019

"THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum."

"THK uçakları yangın söndürmede işimize yaramıyor, almak zorunda değiliz. "

"Hükümetimize yönelik siyasi bir saldırı var. "

"Türk Hava Kurumunun apronda altı tane uçağı var, üç tanesinin motoruna kuşlar yuva yapmış."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Türk Hava Kurumunun apronda altı tane uçağı var, üç tanesinin motoruna kuşlar yuva yapmış.https://t.co/7epOPs31t0 pic.twitter.com/dgor6ljGRF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2019

Kaynak: TRT Haber