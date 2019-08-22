İçişleri Bakanlığınca haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında yürütülen soruşturma ile davalar terör bağlantılarını gözler önüne serdi.

Mızraklı hakkında, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek" suçlarından bir dava ve 8 soruşturma açıldı.

Ahmet Türk'e ilişkin ise bugüne kadar "silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma, terör örgütü kurma ve yönetme, terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne isteyerek yardım etmek" suçlarından iki dava açıldı, 4 soruşturma yürütüldü.

Bedia Özgökçe Ertan hakkında da "terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu övmek" suçlarından bir kovuşturma ve 6 soruşturma yapıldı.

Yerel seçimlerden sonra da terör için çalıştılar

Mızraklı, Türk ve Ertan 31 Mart'taki seçimlerde büyükşehir belediye başkanı seçilmelerinin ardından halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine terör örgütünün amaçları, ideolojik söylemleri ve eylemlerini desteklemek amacıyla faaliyette bulunmayı sürdürdü.

Haklarında yapılan ihbar ve şikayetlere göre, görevden uzaklaştırılan 3 büyükşehir belediye başkanı, bölücü terör örgütü yöneticilerinin talimatı doğrultusunda belediye mevzuatında dayanağı olmayan sözde "eş başkanlık" uygulamasını başlattı.

Tüm yetkilerini sözde eş başkan sıfatı verilen kişilerle birlikte kullanan Mızraklı, Türk ve Ertan, belediyeleri ülkenin bütününden farklı bir idari yapıya dönüştürmeye çalıştı.

Mızraklı, Türk ve Ertan, terör örgütü ile iltisak, irtibat ve aidiyetleri nedeniyle görevine son verilen eski belediye çalışanlarını hiçbir resmi sıfatları bulunmamasına rağmen çeşitli isimlendirmeler adı altında söz konusu belediyelerde çalıştırdı, belediyeleri terör örgütü ile iltisaklı, irtibatlı kişilerin bulunduğu bir merkez haline getirmeyi amaçladı.

Terörist cenazelerini tercih ettiler

Belediye çalışanı olmayan söz konusu kişilerin, belediyenin yatırımlarını, personel alımlarını, meclis ve encümen gündemini belirlemeye kadar tüm işlere müdahil olmalarına olanak tanıyan Mızraklı, Türk ve Ertan, ayrıca 31 Mart 2019'daki seçimlerde HDP listelerinden belediye meclis üyesi seçilen ancak kamu görevinden ihraç edildiği için mazbataları verilmeyen kişilerin, sanki görevdelermiş gibi belediyelerde fiili olarak görev yapmalarına ve belediye personeline emirler vermelerine müsaade etti.

Mızraklı, Türk ve Ertan, terörle mücadele operasyonlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin yakınlarına iş imkanı ve ailelerine maddi destek sağlamaya çalıştı, şehit yakınlarına ise baskı uyguladı.

PKK'lı teröristlerin cenazelerine de katılan görevden uzaklaştırılan 3 büyükşehir belediye başkanı, terör örgütüne ve teröristlere de destek verdi.

Mızraklı, Türk ve Ertan, 31 Mart seçimlerinin ardından görev yaptıkları illerdeki cadde, sokak ve parkların isimlerini terör örgütü üyeliğinden hapis cezasına mahkum edilen örgüt mensuplarının isimleriyle değiştirmeyi tercih etti.

Kaynak: AA