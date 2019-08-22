İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor.

Terör örgütlerine yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiğini belirten Soylu, "Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.

Bakan Soylu, HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor.

Seçilmişlik elbette değerlidir, ancak demokrasi bir Truva Atı değildir. Üç gündür biri çıkıp 'Benim PKK ile işim yok, terörün de PKK'nun da karşısındayım, bana iftira atılmıştır' demedi."

Kaynak: TRT Haber