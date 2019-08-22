Hollanda'nın Utrecht kenti tren garlarının merkezi sayılıyor. "Bisikletler diyarı" olarak bilinen 17 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 23 milyon bisiklet ve en işlek bisiklet yolları da Utrecht kentinde bulunuyor.

Dünyanın en büyük bisiklet parkı

Utrecht Tren Garı'nın yanındaki İstasyon Meydanı'nın altında bulunan "İstasyon Meydanı Bisiklet Parkı", 12 bin 500 bisiklet kapasitesi ile dünyanın en büyük bisiklet parkı unvanına sahip oldu.

Meydanın adını aldığı parkın 7 bin 500 bisiklet kapasiteli birinci kısmı 2 yıl önce açıldı. 5 bin bisiklet kapasiteli ikinci kısmın da resmi törenle açılmasıyla ülkenin en büyük bisiklet parkı açılmış oldu.

Parkın yüksekliği 350 metre. Üç katlı bisiklet parkının zemin ve sonuncu katlarını bisikletini günlük park edenler, bin 800 bisiklet kapasiteli orta katı ise abone olanlar kullanabiliyor.

Parka giriş ve çıkış için, toplu taşıma kartını ya da parktan alınan ödünç kartı okutmak gerekiyor.

Otoparklarda olduğu gibi parkın girişinde ve bisikletlerin muhafaza edildiği sıralarda bulunan elektronik panolar, parktaki boş ve dolu yerleri gösteriyor.

İlk 24 saat park etme ücretsiz

Parkta, bisikletlerin yerini unutmamak için bisikletlerin muhafaza edildiği sıralar numaralar ile belirlenirken, bisiklet raflarında da numaralandırma sistemi uygulanıyor.

Gece gündüz açık olan parkta ilk 24 saat park etme ücretsiz. Bisikletin bir günden fazla park edilmesi halinde ikinci günden itibaren her gün için 1,25 euro ücret alınacak. Parka abone olanlar ise yıllık 75 euro ödüyor.

İki giriş ve çıkışı olan parkın bir tarafında bulunan Moreelsepark Sokağı'ndan, diğer tarafında bulunan Smakkelaarsveld Sokağı'na geçiş için bisiklet yolu, son katında ise İstasyon Meydanı ile bağlantılı üç merdiven girişi ve çıkışı bulunuyor.

Parkta, geniş gidonlu ve sepetli gibi farklı bisikletler için bulunan özel bölümlerin yanı sıra bisiklet tamiri, bakımı, parça ve aksesuarları için servis noktası ve bisiklet kiralama bölümleri de yer alıyor.

Giriş ve çıkışların çalışanlar tarafından kontrol edildiği parkın güvenliği, kameralarla sağlanıyor.

Kaynak: AA