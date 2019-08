Sözcü Mallard, parlamentoda yaşanan tartışma esnasında vekil Tamati Coffey’in 1 aylık bebeğini kucağına aldı ve biberonla süt verdi.

"Normal şartlarda Sözcü’nün koltuğunda sadece yetkili kişi oturur ama bugün çok önemli birisi koltuğu benimle paylaştı" diyen Mallard, o ana dair iki fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Binlerce beğeni alan paylaşımın altına esprili yorumlar bırakıldı.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA