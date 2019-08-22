Fransa'nın başkenti Paris'te, hastane kompleksinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Felaketin adresi, Val de Marne semti oldu.

Henri Mondor hastanesi kompleksinde bulunan binada gece yarısı yangın çıktı.

Alevler önce 10 katlı binanın son üç katını etkisi altına aldı, kısa sürede de tüm binayı sardı.

Hastane personelinin kaldığı binadan 50'den fazla kişi tahliye edildi.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınabildi.

Faciada dumandan zehirlenen bir kadın hayatını kaybetti. Dördü itfaiyeci 8 kişi ise tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak: TRT Haber