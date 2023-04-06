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Dünya
AA 06.04.2023 23:20

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken dünyanın gözü Türkiye'de

Türkiye seçim için geri sayıma geçerken dünya da bu süreci yakından takip ediyor. 21 Mayıs'ta erken seçime gidecek Yunanistan, bir yandan da Türkiye'deki gelişmeleri izliyor. İngiliz basını, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'deki seçimleri işaret etti. ABD merkezli teknoloji şirketi META da Türkiye'deki seçimler için hazırlık yapıyor.

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken dünyanın gözü Türkiye'de

Yunanistan Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor.

21 Mayıs'ta erken seçime gitmeye hazırlanan Yunanistan'ın bir gözü de Türkiye'de.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülke arasındaki meselelerin çözümü için Türkiye'deki seçimleri işaret etti.

Seçimlerden önce somut bir görüşme yapılamayacağını söyleyen Dendias, "Her şeye Türkiye'deki seçimler karar verecek. Türk halkının iradesinden çıkacak hükümetin niyetlerinin ne olduğunu orada göreceğiz" dedi.

Yunan basını anket yayımladı: Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 8 puan önünde

Yunan basını da Yunanistan’da yapılacak seçimlerden çok Türkiye’deki seçimlere odaklanmış durumda.

Adayların çalışmalarını takip eden Yunan basını dikkat çeken bir anket yayımladı.

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 8'lik bir farkla Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde. Erdoğan'ın oy oranı yüzde 42, Kılıçdaroğlu'nun ki ise yüzde 34 olarak gösterildi.

Reuters seçimleri işaret etti

İngiliz Reuters haber ajansı da, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'deki seçimleri işaret eden bir makale yayımladı.

Haberde, "Türkiye'nin İsveç'in başvurusunu 14 Mayıs seçimlerine kadar onaylaması beklenmiyor" denildi.

Makalede, muhalefetin seçimleri kazanması haline İsveç'in NATO'ya hızlı bir şekilde katılım sağlayacağı iddia edildi.

Seçim operasyon merkezi devrede

ABD'li teknoloji şirketi META da, Türkiye'deki seçimler için hazırlık yapıyor.

Meta, Seçim Operasyon merkezini devreye sokma kararı aldı.

Ayrıca dijital okuryazarlığı artırmak ve seçimlerle ilgili çevrim içi yayılan asılsız bilgilerin önüne geçebilmek için eğitim programları başlatıyor. 

ETİKETLER
Seçim 2023 Yunanistan Meta Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu İsveç NATO
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