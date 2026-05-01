Dünya
CNN International 01.05.2026 07:21

1. Dünya Savaşı'ndaki en büyük Amerikan deniz kaybı olan USCGC Tampa'nın enkazı bulundu

İngiliz dalgıçlardan oluşan bir ekip, Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman denizaltısı tarafından batırılan ve 107 yıldır kayıp olan ABD Sahil Güvenlik gemisi USCGC Tampa'nın enkazını buldu. Cornwall kıyılarının yaklaşık 80 kilometre açığında, 91 metre derinlikte tespit edilen gemi, 131 mürettebatıyla birlikte batmıştı.

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Gasperados" adlı gönüllü teknik dalış ekibinin, araştırmacılarla yürüttüğü üç yıllık çalışma sonucunda enkaza ulaştığını doğruladı.

Sahil Güvenlik tarihçileri; gemi çarkı, çan ve silah sistemleri gibi güverte donanımlarının arşiv görüntülerini kullanarak bulunan enkazın Tampa olduğunu teyit etti.

Bir torpido ile gelen felaket

26 Eylül 1918'de gerçekleşen olayda, yakıtı azalan Tampa, refakat ettiği konvoydan ayrılarak Galler'deki bir limana doğru tam yola çıktı.

Ancak akşam saatlerinde Alman UB-41 denizaltısı tarafından fark edilen gemiye tek bir torpido fırlatıldı. Torpido darbesinin ardından kömür tozunun parlaması veya gemideki derinlik bombalarının patlamasıyla meydana gelen ikincil infilak, geminin üç dakika içinde sulara gömülmesine neden oldu.

Tarihi önemi ve mürettebatın mirası

Gemide bulunan 111 Sahil Güvenlik personeli, 4 ABD Donanması denizcisi ve 16 İngiliz vatandaşı hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında bulunan 11 siyah personel, Sahil Güvenlik tarihinde çatışmada ölen ilk azınlık grup üyeleri olarak kayıtlara geçmişti.

Sahil Güvenlik Komutanı Amiral Kevin Lunday, enkazın bulunmasının bu fedakarlıklarla kurulan bağı güçlendirdiğini ifade etti.

2023 yılından bu yana 10 farklı dalış gerçekleştiren Gasperados ekibi, geçtiğimiz hafta sonu hedefi tam olarak belirlemeyi başardı. ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı, geminin son istirahatgahının bulunmasının ardından bölgenin korunması için çalışmalar yürütüyor.

ABD Sahil Güvenlik birimi, enkazın daha ayrıntılı incelenmesi için otonom sistemler ve robotik teknolojilerin kullanılacağı yeni keşif planları geliştiriyor.

100 yılı aşkın süredir kayıp olan personelin yakınları için bu keşfin bir kapanış sağlaması beklenirken, enkazın bir savaş mezarı olarak korunması planlanıyor.

SON HABERLER
08:29
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
08:10
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Mayıs'ı işçilerle karşıladı
07:53
Gökbilimciler Samanyolu Galaksisi'nin sınırlarını keşfetti
07:51
Afrika Kıtası bölünüyor: Yeni bir okyanus tahmin edilenden daha erken oluşacak
07:51
AB, Meta hakkında çocuk güvenliği ihlalleri nedeniyle ceza hazırlığında
07:47
Bilim insanları beyinle iletişim kurabilen yapay sinir hücreleri üretti
Bitlis'te çiçek açan badem ağaçları Van Gölü kıyısını renklendirdi
