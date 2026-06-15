SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
ÇOCUK
PODCAST
HAVA DURUMU
TRT'DEN HABERLER
HAVA UYARILARI
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Ekonomi
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
15.06.2026 11:04
, 15.06.2026 11:07
Türkiye'nin CDS'si 225 baz puana indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 225 baz puana inerek 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine geriledi.
Ayrıntılar gelecek...
Sıradaki Haber
Sanayi üretim endeksi nisanda arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:03
El Nino orman yangını riskini artırıyor
12:01
AB: İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'e yaptırım kararı için oybirliği bulunmadı
12:19
Bakan Kacır: Sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz
11:42
Trump'tan İran'a nükleer anlaşma sağlanamaması halinde saldırıları yeniden başlatma tehdidi
11:28
Kiev Belediye Başkanı: Rusya kente yoğun hava saldırısı düzenledi
11:30
34 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 159 tutuklama
Temizliğin ardından Sapanca Gölü'nde sağlıklı sazlıklar yeniden oluştu
FOTO FOKUS
İsrailli şirket Fransa dahil birçok ülkede seçimlere müdahale etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Türkiye'nin CDS'si 225 baz puana indi
Sanayi üretim endeksi nisanda arttı
İnşaat maliyet endeksi nisanda arttı
Borsa haftaya yükselişle başladı