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Ekonomi
AA 15.06.2026 11:04

Türkiye'nin CDS'si 225 baz puana indi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 225 baz puana inerek 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye'nin CDS'si 225 baz puana indi

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