Küresel piyasalarda altın fiyatları "barışla" yükselişte

Spot piyasada altının ons fiyatı, bugün TSİ 10.50 itibarıyla yüzde 2,48 artış kaydederek 4 bin 315 dolardan işlem gördü. Değerli metallerdeki yükselişe paralel olarak gümüşün ons fiyatı da spot piyasada yüzde 3’ün üzerinde primle 70 dolar seviyesini geçti.

Fiyatlardaki bu sert yükselişte, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye ve küresel petrol sevkiyatının ana arteri olan Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yeniden başlatmaya yönelik sağlanan barış mutabakatı etkili oldu.

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte, Hürmüz Boğazı'nın trafiğe kapatılması küresel petrol fiyatlarını tırmandırmış ve enflasyon endişelerini körüklemişti. Bu durum, şubat ayından bu yana altın ons fiyatlarında yüzde 19’un üzerinde kayba yol açmıştı.

Tahran yönetiminin misilleme olarak boğazı bloke etmesi, enerji maliyetlerini artırarak küresel enflasyonu tetiklemiş, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de enflasyon yüzde 4,2 ile son üç yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Faiz beklentileri tersine döndü

Enflasyondaki tırmanış ve güçlü kalan istihdam piyasası, merkez bankalarının faiz indirimine gitmeyeceği, aksine faiz artırabileceği beklentisini doğurmuştu.

Faiz getirisi olmayan bir varlık olan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcı gözündeki cazibesini kaybetmiş ve doların güçlenmesiyle baskı altında kalmıştı.

Ancak varılan barış anlaşması sonrası piyasaların faiz beklentileri hızla değişti. ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırma olasılığı, geçen haftaki yüzde 69 seviyesinden yüzde 48’e geriledi.

Analistler, barış haberlerinin enflasyonun düşeceği beklentisiyle altına kısa vadede olumlu yansıdığını, ancak yüksek seyreden diğer makroekonomik faktörler nedeniyle fiyatlardaki yukarı yönlü hareketin temkinli kalabileceğini de belirtti.