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Dünya Dışı
Sciencealert 14.02.2024 06:34

Uzayda bir ilk daha: İki asteroitin yüzeyinde su tespit edildi

SOFIA kızılötesi teleskopundan elde edilen verileri kullanan yeni bir araştırmada, Iris ve Massalia isimli asteroitlerin yüzeyinde su keşfedildi.

Uzayda bir ilk daha: İki asteroitin yüzeyinde su tespit edildi

Güneş Sistemimiz gezegenlerden ve aylardan kuyruklu yıldızlara ve asteroitlere kadar farklı nesnelerin bir koleksiyonu.

Güneş'in etrafında dönen 1 milyondan fazla asteroit olduğu ve üzerlerinde bulunan suyun uzun zaman önce buharlaşmış olması gerektiği düşünülüyordu.

Ancak SOFIA kızılötesi teleskopundan elde edilen verileri kullanan yeni bir araştırmada, Iris ve Massalia isimli asteroitlerin yüzeyinde su keşfedildi.

Milyonlarca asteroit arasında Iris'in çapı 199 kilometre olup diğer asteroitlerin yaklaşık yüzde 99'undan daha büyük.

Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında, Güneş'in etrafında ortalama 2,39 astronomik birim uzaklıkta döner ve bir yörüngeyi tamamlaması 3,7 yılı alır.

Massalia ise 135 km çapında ve Iris'inkine benzer bir yörüngeyi paylaşıyor.

Güneş Sistemindeki asteroitler bileşim ve yapı bakımından biraz farklılık gösteriyor.

Güneş'e daha yakın bölgelerde buz içermeyen silikat asteroitler hakim, ancak daha uzakta buzlu asteroitler daha yaygın.

SOFIA Ekim 2020'de de Ay'da su tespit etmişti.

Makalenin baş yazarı, Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Anicia Arredondo, spektral çizgilerin gücüne dayanarak, asteroitler üzerindeki suyun hacmi ve yaygınlığının Ay'da bulunanlarla tutarlı olduğunu doğruladı.

Burada da hem minerallere bağlıydı hem de silikatlar tarafından absorbe ediliyordu.

Suyun Güneş Sistemindeki dağılımını tam olarak anlamak için daha fazla analiz yapılması gerekiyor ancak çalışmanın ardından ekip, daha fazlasını öğrenmek için artık daha kaliteli optiklere ve çok daha iyi bir sinyal/gürültü oranına sahip olan James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanacak.

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