Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 ekibi, 9 Şubat'ta Daytona Beach'e inecek

Axiom Space'in X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ax-3 ekibinin, Florida kıyısına iniş yapana dek 47 saatlik bir yolculuk yapması öngörülüyor.

Daytona Beach bölgesinde okyanusa 9 Şubat'ta TSİ 16.30'da iniş yapması beklenen Dragon kapsülü için Axiom Space canlı yayını da yerel saatle 07.25'te (TSİ 15.25) başlayacak.