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Gündem
AA 07.02.2024 18:59

Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 ekibi, 9 Şubat'ta Daytona Beach'e inecek

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülünün, 9 Şubat'ta ABD yerel saatiyle 08.30'dan sonra (TSİ 16.30) Florida'da Daytona Beach bölgesinde okyanusa iniş yapması bekleniyor.

Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 ekibi, 9 Şubat'ta Daytona Beach'e inecek

Axiom Space'in X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ax-3 ekibinin, Florida kıyısına iniş yapana dek 47 saatlik bir yolculuk yapması öngörülüyor.

Daytona Beach bölgesinde okyanusa 9 Şubat'ta TSİ 16.30'da iniş yapması beklenen Dragon kapsülü için Axiom Space canlı yayını da yerel saatle 07.25'te (TSİ 15.25) başlayacak.

Gezeravcı Dünya'ya dönüyor
Gezeravcı Dünya'ya dönüyor

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