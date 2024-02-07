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Dünya Dışı
AA 07.02.2024 23:35

Satürn'ün uydusu Mimas, geniş bir yer altı okyanusuna sahip olabilir

Araştırmacılar, Satürn'ün uydusu Mimas'ın buzla kaplı dış yüzeyinin altında geniş bir okyanusun olabileceğini ortaya koydu.

Satürn'ün uydusu Mimas, geniş bir yer altı okyanusuna sahip olabilir
[Fotograf: Reuters]

Fransa, Çin ve İngiltere'den araştırmacılar, 2017'de Satürn'ün atmosferinde yanmadan önce gezegeni ve uydularını 10 yıldan fazla bir süre inceleyen ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Cassini–Huygens" uzay aracına ait gözlemleri ele aldı.

Satürn'ün uydusu Mimas'ın yörüngesinde ve dönüşündeki değişiklikleri de analiz eden araştırmacılar, Mimas'ın donmuş yüzeyinin 20 ila 30 kilometre altında geniş ve genç bir okyanus olabileceğini kaydetti.

Araştırma yazarlarından Valery Lainey, en önemli bulgunun, sıvı halde suya sahip olmasını asla beklemedikleri Mimas'ta okyanus bulunma ihtimali olduğunu belirtti.

Lainey, "Mimas, potansiyel olarak yaşanabilir bir yer gibi görünüyor. Ancak, yaşamın ortaya çıkması için ne kadar zamana ihtiyaç olduğunu bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın detayları, "Nature" adlı dergide yayımlandı.

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