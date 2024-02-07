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Dünya Dışı
Sciencealert 07.02.2024 06:38

NASA, Jüpiter'in uydusu Io'daki volkanik patlamaları görüntüledi

NASA'nın Juno uzay aracı, Güneş Sistemimizin volkanik açıdan en aktif gezegeni Jüpiter'in uydusu Io'nun ayrıntılı görüntülerini çekti. Bu yakın geçiş sırasında uzay aracı, Io'nun yüzeyinde gerçek zamanlı olarak patlayan volkanik aktivite bulutlarını tespit etti.

NASA, Jüpiter'in uydusu Io'daki volkanik patlamaları görüntüledi

Bu karşılaşma, Io'nun yüzeyinin altında gerçekleşen volkanik olaylara yeni bir bakış açısı kazandırmak için tasarlanan iki yakın uçuştan ikincisiydi.

Bunlar, insanlığın son 22 yılda Io ile en yakın karşılaşmasıydı ve bilim insanları Io'yu 2 bin 462 kilometre mesafeden inceliyorlar.

NASA, Jüpiter'in uydusu Io'daki volkanik patlamaları görüntüledi

NASA'nın Juno misyonu Baş Araştırmacısı Scott Bolton, bir uçta Jüpiter'in onu gezegene doğru çeken devasa kütlesinin, diğer uçta ise iki komşu uydunun, Europa ve Ganymede'nin bulunduğunu söyledi.

Sonuç olarak, bu yerçekimsel çekişme, bir o yana bir bu yana çekilerek tüm dünyada sürtünmeye neden oluyor. Sürtünme Io'yu ısıtıyor, bu da volkanik aktiviteye neden oluyor.

Io'nun yüzeyinde yaklaşık 400 aktif yanardağ bulunuyor.

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