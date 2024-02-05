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Dünya Dışı
AA 05.02.2024 18:01

Ax-3'ün misyon lideri, Gezeravcı'nın da yer aldığı ekibin fotoğrafını paylaştı

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibinin misyon lideri Michael Lopez-Alegria, ekibin fotoğrafını paylaştı.

Ax-3'ün misyon lideri, Gezeravcı'nın da yer aldığı ekibin fotoğrafını paylaştı
[Fotoğraf: X/@CommanderMLA]

Lopez-Alegria, sosyal medya platformu X'te, Gezeravcı'nın da yer aldığı ekibin bulunduğu fotoğrafı paylaşarak "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda daha fazla zaman geçirmek, hiçbir zaman kötü bir şey olamaz! #Ax3" yazdı.


Ax-3 ekibini taşıyan uzay aracı başarıyla fırlatılmıştı

SpaceX'e ait Dragon uzay aracı, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle, Ax-3 mürettebatının 36 saat sürmesi öngörülen uzay yolculuğu başlamıştı.

İlk mesaj

Fırlatma işlemi ardından Ax-3 ile kurulan ilk canlı bağlantıda konuşan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir." olmuştu.

Dönüş ertelendi

Ax-3 ekibinin bulunduğu Dragon uzay aracının Dünya'ya dönüşü, 3 Şubat olarak planlanmıştı ancak Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 6 Şubat'a ertelenmişti.

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