Ax-3'ün misyon lideri, Gezeravcı'nın da yer aldığı ekibin fotoğrafını paylaştı

Lopez-Alegria, sosyal medya platformu X'te, Gezeravcı'nın da yer aldığı ekibin bulunduğu fotoğrafı paylaşarak "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda daha fazla zaman geçirmek, hiçbir zaman kötü bir şey olamaz! #Ax3" yazdı.

Extra time on the @Space_Station is never a bad thing! #Ax3 pic.twitter.com/YlCF2PKC7I