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Dünya Dışı
Sciencealert 05.02.2024 10:48

Gökbilimciler yaşanabilir bir Dünya olabilecek yeni Süper Dünya buldu

Gökbilimciler, yaklaşık 137 ışık yılı uzaklıkta bir M-cüce (kırmızı cüce) yıldızın yörüngesinde dönen yeni bir Süper Dünya buldu.

Gökbilimciler yaşanabilir bir Dünya olabilecek yeni Süper Dünya buldu

TOI-715b olarak adlandırılan gezegen, Dünya'nın yaklaşık 1,55 yarıçapında ve yıldızın yaşanabilir bölgesinin içinde.

Sistemde başka bir gezegen adayı daha var.

Bu gezegen de Dünya büyüklüğünde ve eğer doğrulanırsa, TESS gezegeninin şu ana kadar keşfettiği en küçük yaşanabilir bölge olacak.

TOI-715 ortalama bir kırmızı cüce. Güneşimizin kütlesinin yaklaşık dörtte biri ve yarıçapının yaklaşık dörtte biri kadar.

TOI-715b yıldıza yakın ve sıkı yörüngesinin cüce yıldızın etrafında bir yolculuğu tamamlaması yalnızca 19 gün sürüyor.

Kırmızı cüceler Güneş'ten çok daha sönük olduğundan, bu Süper Dünya'yı yıldızın yaşanabilir bölgesine yerleştiriyor.

Yaşanabilir bölge, sıvı suya sahip olabilecek gezegenleri belirlemenin oldukça genel  bir yolu.

Yıldızların spektral tipi, gezegensel albedo, kütle ve hatta atmosferinin ne kadar bulutlu olduğu bile bir gezegenin sıvı suya sahip olup olmadığını belirleyebildiğinden, sınırları belirsiz ve hatta çelişkilidir.

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