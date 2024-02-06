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Dünya Dışı
Bussines Insider 06.02.2024 10:33

'Şehir Katili' asteroit Dünya'nın yanından geçmek üzere

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı, Dünya'ya doğru uçan, "şehir katili" lakaplı bir asteroit tespit etti. Asteroid bugün, gezegenimizden yaklaşık 3 milyon kilometre uzaklıktan geçecek.

'Şehir Katili' asteroit Dünya'nın yanından geçmek üzere

NASA'ya göre, kabaca 271 metre genişliğinde olan hızlı uzay taşının saatte yaklaşık 65 bin kilometre hızla ilerlemesi bekleniyor .

Uzmanlar bazen bu büyüklükteki asteroitleri "şehir öldürücüler" olarak adlandırıyor çünkü Dünya'nın yerleşim bölgelerine çarpmaları halinde bütün bir şehri yok etme kapasitesine sahipler.

Yine de bu asteroit teleskop olmadan görülemeyecek kadar küçük ve uzak olacak.

Astrofizikçi ve Sanal Teleskop Projesi'nin bilimsel direktörü Gianluca Masi, Business Insider'a yaptığı açıklamada, bu yıldızın çıplak gözle görülebilen en sönük yıldızlardan yaklaşık 10 bin kat daha sönük olacağını söyledi.

Asteroid 2008 OS7 Hakkında

Asteroid 2008 OS7 her 962 günde bir Güneş'in etrafında dönüyor. Dünya'nın yanından geçtikten sonra Güneş Sistemimiz boyunca oval şekilli yoluna devam edecek.

Dikdörtgen şeklindeki yörüngesi, asteroitin Dünya'ya her yaklaştığında gezegenimize olan mesafesinin önemli ölçüde değiştiği anlamına geliyor.

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