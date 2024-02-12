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Dünya Dışı
Sciencealert 12.02.2024 09:35

Bennu asteroidinin ilk sonuçları açıklandı: Eski bir okyanus dünyasından geldi

Bennu asteroidinden getirilen parçaların analizine başlayan NASA bilim insanları, asteroidin içerdiği malzemenin eski bir okyanus dünyasından geldiğini gösterdiğini duyurdu.

Bennu asteroidinin ilk sonuçları açıklandı: Eski bir okyanus dünyasından geldi

Bu varsayım asteroitte tespit edilen fosfat kabuğuna dayanıyor.

Kalsiyum ve magnezyum açısından zengin fosfat minerali, atmosferimizden Dünya'ya inen küçük uzay kayaları olan meteorlarda daha önce hiç görülmemişti.

Mineralin kimyası, Satürn'ün uydusu Enceladus'un buzlu kabuğunun altından çıkan taşlarla benzerlik taşıyor.

Bennu asteroidinden örnek taşıyan Osiris-Rex Dünya’ya ulaştı
Bennu asteroidinden örnek taşıyan Osiris-Rex Dünya’ya ulaştı

Fosfat aynı zamanda yaşamın çok önemli bir yapı taşı.

Bilim adamları, Bennu'nun bir zamanlar parçası olduğu dünyanın muhtemelen Enceladus'la benzerlikler taşıdığını ancak yaklaşık yarısı büyüklüğünde olduğunu söylüyor.

Bir asteroit örneğini inceleme fırsatı çok nadir olduğundan, bunlar bilim adamları için son derece heyecan verici araştırmalar.

OSIRIS -REx misyonu, tarihte bir asteroitten parçalar alıp Dünya'ya geri göndermeyi başardığımız üçüncü sefer.

Bennu örneğinde gidiş-dönüş toplamda yedi yıl sürdü ve 6,21 milyar kilometrelik (3,86 milyar mil) önemli bir mesafe kat etti.

Numune kapsülü Eylül 2023'te güvenli bir şekilde geri ulaştı .

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