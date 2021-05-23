Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 13:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic yeni uçuş testini tamamladı
ABD'de Virgin Galactic şirketine ait uzay aracı "VSS Unity", 2'nci uçuş testini de başarıyla tamamladı.
New Mexico’dan yola çıkan VMS Eve adlı taşıma gemisiyle 13 kilometre yükseklikten bırakılan VSS Unity, 89 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Uzay aracının uçuş denemesine C.J. Sturckow ve Dave Mackay pilotluk yaptı.
Belirlenen yüksekliğe ulaşan VSS Unity, daha sonra süzülerek atmosfere giriş yaptı.
Biletler 200-250 bin dolar
Virgin Galactic, 6 kişilik bir yörünge altı aracı olarak tasarlanan VSS Unity'yi uzay turizmi seferlerinde kullanmayı hedefliyor.
Şirketin 200 bin ila 250 bin dolar arasında satılan biletler için 600 rezervasyon aldığı bildirildi.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
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