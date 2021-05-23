New Mexico’dan yola çıkan VMS Eve adlı taşıma gemisiyle 13 kilometre yükseklikten bırakılan VSS Unity, 89 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Uzay aracının uçuş denemesine C.J. Sturckow ve Dave Mackay pilotluk yaptı.

Belirlenen yüksekliğe ulaşan VSS Unity, daha sonra süzülerek atmosfere giriş yaptı.

Biletler 200-250 bin dolar

Virgin Galactic, 6 kişilik bir yörünge altı aracı olarak tasarlanan VSS Unity'yi uzay turizmi seferlerinde kullanmayı hedefliyor.

Şirketin 200 bin ila 250 bin dolar arasında satılan biletler için 600 rezervasyon aldığı bildirildi.