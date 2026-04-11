Piyasaların gözü barış görüşmelerinde

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından bugün Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleşecek kritik yüz yüze görüşmeye kilitlendi.

Savaşın ardından ilk kez üst düzeyde gerçekleşecek buluşma, altın fiyatlarından enerji piyasalarına kadar geniş bir yelpazede yakından takip ediliyor.

Altın ve petrol piyasalarında bekleyiş hakim

Diplomatik kanallardaki hareketlilik sürerken, altın ve petrol piyasalarında temkinli bir seyir izleniyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu, dün saat 18.20 itibarıyla 4 bin 781 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artış göstererek 6 milyon 863 bin 700 lira seviyesine yükseldi.

Enerji piyasalarında ise arz güvenliğine ilişkin endişeler, görüşme öncesi yerini sınırlı bir gevşemeye bıraktı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 değer kaybederek 93,4 dolara geriledi.

Analistler, müzakerelerden çıkacak kararların, özellikle Hürmüz Boğazı'nın durumu ve enerji nakil hatları açısından belirleyici olacağını vurguluyor.

Döviz kurları ve paritelerde son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 44,4845, satışta ise 44,6628 lira olarak açıkladı. Bir önceki efektif kur ise alışta 44,4791, satışta 44,6573 lira düzeyindeydi. Uluslararası piyasalarda döviz pariteleri ise şu şekilde gerçekleşti: Avro/Dolar: 1,1733 Sterlin/Dolar: 1,3470 Dolar/Yen: 159,083

İslamabad’da tarihi zirve

ABD ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan ve bölgeyi savaşa sürükleyen sürecin ardından, 8 Nisan'da ilan edilen geçici ateşkes sonrası taraflar ilk kez yüz yüze geliyor. İslamabad’da gerçekleştirilecek müzakerelerde ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance, İran heyetine ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık ediyor.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Kalibaf, ABD'ye karşı güven sorunu yaşadıklarını ancak halkın haklarının verilmesi durumunda anlaşmaya hazır olduklarını belirtti. ABD tarafında ise JD Vance, "iyi niyet" vurgusu yaparak, "İranlılar iyi niyetle müzakere ederse biz el uzatmaya hazırız ancak oyun oynarlarsa anlayışlı olmayacağız." uyarısında bulundu.

Müzakerelerin temelini "10 maddelik teklif" oluşturuyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla kabul ettiği 2 haftalık ateşkes süreci devam ederken, nihai müzakerelerin 15 gün içinde sonuçlanması hedefleniyor. Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın yoğun diplomasi trafiğiyle desteklediği süreçte; İran dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını ve Lübnan’da ateşkesin sağlanmasını ön koşul olarak masaya getiriyor.

Öte yandan, İsrail yönetimi Lübnan konusunun uzlaşma kapsamı dışında olduğunu belirterek bölgedeki saldırılarını sürdürüyor.

Piyasalar, İslamabad’dan gelecek olumlu bir haberin küresel risk iştahını artırıp artırmayacağını yakından izliyor.