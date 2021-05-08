Keşif aracı Perseverance ile birlikte 18 Şubat'ta Mars'a ulaşan mini helikopterin, kızıl gezegendeki uçuşu sırasında sesi kaydedildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, mini helikopter Ingenuity’nin Mars’ta 4’üncü uçuşu sırasında gerçekleştirilen kaydı paylaştı.

Uzakta uçan bir böcek sesi gibi

Helikopterde, dakikada iki bin 500'den fazla devir yapan pervanenin daha iyi duyulabilmesi için bilim insanları sesi ayırdı ve yükseltti.

Duyulan ses, uzakta uçan bir sivrisinek ya da başka bir böceğin sesine benziyor.

Kaydı, üzerindeki mikrofonla keşif aracı Perseverance yaptı.

Perseverance, kalkış sırasında mini helikopterden 80 metre uzaktaydı. Rüzgar da helikopter sesinin duyulmasını güçleştirdi.