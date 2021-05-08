Lübnan'ın Trablusşam kentinde Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif bir kez daha salavatlarla ziyarete açıldı.

Trablusşam halkı, her yıl olduğu gibi Ramazan ayının son cumasında Sakal-ı Şerif'i görmek için kentteki tarihi Büyük El-Mansuri Camii'ne gitti.

2'nci Abdülhamid'in hediyesi

Trabluşsam Müftüsü Şeyh Muhammed İmam, "Sultan 2'nci Abdülhamid, Hamidi Camii'nin yenilenmesi vesilesiyle Sakal-ı Şerif'i Trabluşsam halkına hediye etti. Bu, Trabluşsam halkı için bir gururdu" dedi.

Sakal-ı Şerif, tarihi Büyük El-Mensuri Camii'nde İslam dönemine ait diğer bazı eserlerle birlikte muhafaza ediliyor.

