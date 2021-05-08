Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2'nci Abdülhamid'in hediye ettiği Sakal-ı Şerif'e büyük ilgi
Lübnanlılar, Sultan 2. Abdülhamid'in Trablusşam kentine hediye ettiği Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif'e büyük ilgi gösteriyor. Her yıl ramazan ayının son cumasında tarihi Büyük El-Mansuri Camii'ne akın ediyor.
Lübnan'ın Trablusşam kentinde Hazreti Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif bir kez daha salavatlarla ziyarete açıldı.
Trablusşam halkı, her yıl olduğu gibi Ramazan ayının son cumasında Sakal-ı Şerif'i görmek için kentteki tarihi Büyük El-Mansuri Camii'ne gitti.
2'nci Abdülhamid'in hediyesi
Trabluşsam Müftüsü Şeyh Muhammed İmam, "Sultan 2'nci Abdülhamid, Hamidi Camii'nin yenilenmesi vesilesiyle Sakal-ı Şerif'i Trabluşsam halkına hediye etti. Bu, Trabluşsam halkı için bir gururdu" dedi.
Sakal-ı Şerif, tarihi Büyük El-Mensuri Camii'nde İslam dönemine ait diğer bazı eserlerle birlikte muhafaza ediliyor.
Etiketler: Lübnan
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