Gençlere yönelik "Vax Live: Dünyayı yeniden birleştirme konseri" isimli etkinliğe video mesaj yollayan Papa, bireyselliği terk ederek ortak iyiyi teşvik etmek gerektiğini söyledi.

Papa, "Aşıya evrensel erişimi ve fikri mülkiyet haklarının geçici olarak askıya alınmasını sağlamak için bizi harekete geçirecek olan bir adalet ruhuna ihtiyacımız var" dedi.

Papa, daha kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturulmasına imkan veren birlikteliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

AB'den yeşil ışık

ABD yönetimi, hafta içinde aşılarla ilgili fikri mülkiyet hakları konusunda ülkesinin tutumunda değişikliğe giderek bu hakların kaldırılması fikrine desteğini ifade etmişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ABD'nin destek verdiği bu fikri tartışmaya hazır olduklarını dile getirmişti.

Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise COVID-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini kaydetmişti.