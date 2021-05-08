Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, göreve başladığı Ağustos 2018'den bu yana dönem dönem kitlesel protestolarla karşılaştı.

Ancak 10 gündür ülkede yaşanan protestolar yönetimine açık bir meydan okumaya dönüştü.

Vergi reformunun tetiklediği ülke çapındaki gösterilerde Başkent Bogota'nın farklı noktalarında toplanan öğrenci grupları ve yerli temsilcilerden oluşan onlarca kişi, sloganlar atarak tepkilerini dile getiriyor.

Polis şiddeti nedeniyle resmi makamlara göre 26, sivil toplum örgütlerine göre en az 37 kişi hayatını kaybetti.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, 2 Mayıs'ta, gösteriler nedeniyle ölü ve yaralıların artması üzerine vergi reformu yasa tasarısını geri çektiklerini ilan etti.

Ancak bu açıklama sokakları yatıştırmaya yetmedi.

Duque krize çare arıyor

Krize çare arayan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkede 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili muhalefet liderleriyle görüştü.

Görüşmede protestolar ve güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik tutumu ele alındı.

Devlet Başkanı Duque protestolarda başı çeken gençlerle bir araya gelmeyi planlıyor ardından Pazartesi günü Ulusal Grev Komitesi de dahil olmak üzere protesto liderleriyle görüşecek.