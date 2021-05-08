Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da patlama: 10 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Hindistan'ın güneydoğusunda bir taş ocağında meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki habere göre, Andra Pradeş eyaletinin Kadapa bölgesindeki bir taş ocağında, işçiler patlayıcı malzemeyi yerleştirmek için granitte delikler açarken patlama meydana geldi.
Yetkililer, taş ocağında meydana gelen patlamada 10 işçinin öldüğünü açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Hindistan
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