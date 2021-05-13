Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 15:25Son Güncelleme: Kaynak: CNN International
Süper Ay'ı havadan izletecek uçağın biletleri yok sattı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas, Süper Ay'ı havadan izlemek isteyenler için özel bir sefer düzenleyecek. Pasifik Okyanus'u üzerinde yapılacak uçuş için satışa çıkarılan biletler rekor sürede tükendi.
Qantas, 26 Mayıs tarihinde Süper Ay'ın 40 bin fit yükseklikten izlenebilmesi için sefer düzenleme kararı aldı.
Pasifik Okyanusu üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan uçuş için satışa çıkarılan 386 ila 1160 dolar fiyat aralığındaki biletler 2,5 dakikada tükendi.
Hava yolu şirketi, uçuşun olağanüstü güzellikte manzaralar vadettiğini duyurdu. Okyanus üzerindeki en uygun rota için ise gökbilimci Dr. Vanessa Moss ile çalışıldığı belirtildi.
Süper Ay adı verilen gök olayı, Ay’ın yörüngesi Dünya’ya en yakın konumda olduğunda ve Ay, dolunay evresindeyken oluşuyor.
Etiketler: Avustralya
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