Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektupta, İsrail işgal güçleri tarafından Mescid-i Aksa’da ibadet eden masum Filistinlilere yönelik saldırılar sebebiyle derin üzüntü ve endişelerini iletti.

İsrail’in Gazze’ye hedef gözetmeden düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenler sebebiyle Filistin halkının acısını paylaştıklarını vurgulayan Alvi, yaşamını yitirenler dolayısıyla taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.

Keşmir ve Filistin halkı ile dayanışma vurgusu

Alvi, İsrail’in saldırılarının insani normlara, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Pakistan’ın uluslararası toplumu Filistin davası için harekete geçirmeye ve Filistin halkının sesini duyurmaya yönelik çabalarını ifade etti.

İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve yasa dışı eylemlerini şiddetle kınayan Alvi, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu, 1967 öncesi sınırlara dayalı ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına verdiği desteği yineledi.

Bu arada, Pakistan Başbakanı İmran Han da Ramazan Bayramı mesajında baskı altındaki Keşmir ve Filistin halkı ile dayanışmasını vurguladı.