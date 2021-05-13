ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama'nın güneyinde 6 büyüklüğünde gerçekleşen depremin merkez üssünün, Punta de Burica kasabasının 31 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.