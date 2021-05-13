Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail polisi gece saatlerinde Yafa, Hayfa, Akka, Lid (Lod) ve Remle kentleri başta olmak üzere Arap kent ve beldelerinde operasyon düzenledi.

Haberde, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs’teki saldırı protestolarına katılan 374 İsrail vatandaşı Filistinlinin gözaltına alındığı yazıldı.

Çatışmalar devam ediyor

Bu operasyonun daha önce benzeri görülmemiş bir tutuklama dalgası olduğuna dikkat çekilen haberde, İsrail’e bağlı Filistin kent ve kasabalarında fanatik Yahudi saldırılarının arttığı ve 1948 topraklarındaki Filistin varlığına karşı İsrail medyasında da kışkırtma kampanyasının ivme kazandığı vurgulandı.

Haberde Lid, Yafa, Remle, Nasıra, Hayfa ve Umm El-Fahm kentleri başta olmak üzere, İsrail polisi ile Filistinliler arasındaki çatışmaların sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusundan Arap nüfuslu kentlere asker takviyesi

İsrail kamu yayın kuruluşu Kann’ın haberine göre, Savunma Bakanı Benny Gantz’ın ülke çapındaki polis güçlerini takviye etmek için 10 ek sınır muhafız bölüğünü hizmete alma kararını imzaladığı aktarıldı. Ancak sayı belirtilmedi.

Söz konusu karar, bir yanda İsrailli Yahudiler ile İsrail polisi, diğer yanda İsrail vatandaşı Filistinliler (Yeşil Hat içindeki Araplar) arasında birçok şehirde şiddetli çatışmaların yaşandığı bir gecenin ardından geldi.

Rivlin'den "iç savaş" uyarısı

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, pek çok kentte İsrailli Yahudiler ile İsrail vatandaşı Filistinliler arasında yaşanan şiddet olaylarının iç savaşa evrilebileceği uyarısını yapmıştı.

İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudilerin bir arada yaşadığı Lid başta olmak üzere başkent Tel Aviv’e bağlı Bat Yam ve Akka gibi kentlerde Filistinliler ile İsrailliler arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

İsrail'in resmi istatistik merkezinin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülke nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Filistinlilerden oluşuyor ve bu sayı nüfusun yüzde 20’sine tekabül ediyor.