Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da kimyasal madde üretimi yapan tesiste patlama
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Hindistan'ın güney eyaleti Tamil Nadu'da tarım ilacı üretimi yapılan bir sanayi tesisinde kimyasal madde üretilen kazanın patlaması sonucu 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Tamil Nadu'ya bağlı SIPCOT sanayi bölgesinde bir tesiste yerel saatle 07.45'te kimyasal madde üretiminde kullanılan kazanının patladığını duyurdu.
Patlamada, tesis çalışanlarının 4'ü hayatını kaybetti, yaralanan 20 kişi Cuddalore Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, tesiste çıkan yangının patlamaya yol açtığını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken çevredeki iş yerleri tahliye edildi.
Etiketler: Hindistan
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