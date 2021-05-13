İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı tutumu İsrail basınında da yer aldı. Eleştirilerin hedefinde ise Başbakan Binyamin Netanyahu var.

Haaretz gazetesi, bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili haberinde, "Filistinliler tepki göstermekte haklı, İsrail devleti ırkçı bir tutum sergiliyor" yorumuna yer verdi. Haberde, Netanyahu’nun ülkeyi iç savaşa sürüklediğini vurguladı.

"Bölgede şiddet tetikleniyor"

Haberde, Netanyahu’nun yıllarca "kışkırtma, polis şiddeti, ayrımcı yasalar ve baskı altına alınmış bir medya ile Filistinlileri ezdiği" belirtildi.

Gazete, bunun bölgede şiddeti tetiklediğine dikkati çekti.

Haaretz’in haberinde, Netanyahu’nun bu politikaları ile Yahudilerin çevresine aşılamaz bir duvar ördüğüne vurgu yapıldı. Böylece onların Filistinlilere yönelik köklü zulmü görmelerini engellediğine işaret edildi.

"Hırsı Netanyahu’nun sonu olacak"

Haberde, ramazan ayının başından bu yana İsrail polisinin Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlileri kışkırttığı ve aşırı güç kullandığı hatırlatılırken, "Yahudi nesli büyük bir güven içinde İntifada hikayeleri ile büyürken, Filistin tarafında çatışma hiçbir zaman bitmedi" yorumu yapıldı.

Haberde, “Hırsı ve tüm kontrolü elinde tutma arzusu Netanyahu’nun sonu olacak” ifadesi de dikkat çekti.

Rivlin: Sokaklarımızda savaş patlak verdi

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'den de "iç savaş uyarısı geldi.

Rivlin, "Filistinlilere yönelik linç girişimini devlet televizyonu Kann'a değerlendirdi, "Sokaklarımızda savaş patlak verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Rivlin, "Sustuğumuz için iç savaşa davetiye çıkaran bir ortam oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.